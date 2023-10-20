هذا الشبل من ذاك الأسد .. كريستيانو رونالدو "الصغير" يشارك مع النصر لأول مرة!

ماذا قدم رونالدو "الصغير" مع نادي النصر في أول ظهور؟

شارك "جونيور"، نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الجمعة، مع الفئات السنية لنادي النصر السعودي، لأول مرة.

النصر وقع مع كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ مع قيده في كشوفات فريقي تحت 13 و15 عامًا.

وساهم نجل رونالدو، في فوز فريق تحت 13 سنة بنادي النصر، بسداسية مقابل لا شيء على القادسية، في افتتاح مسابقة دوري البراعم.

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سداسية العالمي في مرمى القادسية؛ سجلها كلًا من "سيف أحمد (هدفين)، مشعل العمري، غالي القحطاني، ناصر بن كليب، وخالد القحطاني".

وفشل كريستيانو جونيور، في تسجيل أي هدف خلال المباراة؛ إلا أنه قدّم بعض اللمحات الفنية الرائعة.

الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، احتفت بهذه اللمحات الفنية من نجل رونالدو؛ كاتبًا: "هذا الشبل من ذاك الأسد".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو "38 سنة"، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.