الأخبار المباريات
غرائب وطرائف

"الشبح يحدثكم" .. أدريانو يرد على شائعات وفاته

هيثم محمد
هيثم محمد
9:30 ص غرينتش+2 14‏/11‏/2022
Adriano Imperador, Flamengo, 2009
للمرة الثانية، إعلان وفاة النجم البرازيلي بالخطأ

رد النجم البرازيلي أدريانو على الشائعات التي خرجت في الساعات الماضية وأعلنت وفاته في حادث مروري ببلاده.

وانتشرت صور لشخص بقميص فلامينجو يشبه نجم إنتر السابق قد أُعلنت وفاته في حادث مروري بالبرازيل، وقالت تقارير إنه اللاعب.

أدريانو رد بشكل لطيف وساخر عبر حسابه على تويتر وغرد قائلاً: "حتى ولو كان يشبهني، الآن يتحدث معكم شبحي".

وليست تلك المرة الأولى التي يُعلن فيها وفاة المهاجم المعتزل بالخطأ، إذ سبق وحدث الأمر في 2020 وخرج اللاعب عبر إنستجرام أيضاً وسخر من التقرير.

ويعيش أدريانو حالياً في البرازيل، ويظهر أحياناً في إيطاليا حيث عرفت مسيرته أفضل محطاتها مع إنتر وبارما من أجل الظهور الإعلامي.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)