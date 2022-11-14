"الشبح يحدثكم" .. أدريانو يرد على شائعات وفاته

للمرة الثانية، إعلان وفاة النجم البرازيلي بالخطأ

رد النجم البرازيلي أدريانو على الشائعات التي خرجت في الساعات الماضية وأعلنت وفاته في حادث مروري ببلاده.

وانتشرت صور لشخص بقميص فلامينجو يشبه نجم إنتر السابق قد أُعلنت وفاته في حادث مروري بالبرازيل، وقالت تقارير إنه اللاعب.

أدريانو رد بشكل لطيف وساخر عبر حسابه على تويتر وغرد قائلاً: "حتى ولو كان يشبهني، الآن يتحدث معكم شبحي".

Ainda se fosse parecido comigo…

Aqui quem fala é o fantasma do Adriano kkkk pic.twitter.com/cuykgVPxju — Adriano Imperador (@A10imperador) November 12, 2022

وليست تلك المرة الأولى التي يُعلن فيها وفاة المهاجم المعتزل بالخطأ، إذ سبق وحدث الأمر في 2020 وخرج اللاعب عبر إنستجرام أيضاً وسخر من التقرير.

ويعيش أدريانو حالياً في البرازيل، ويظهر أحياناً في إيطاليا حيث عرفت مسيرته أفضل محطاتها مع إنتر وبارما من أجل الظهور الإعلامي.