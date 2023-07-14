الشباب يستعد لخطف "صفقة الأهلي" بـ105 ملايين ريال

صفقة كبرى قد تتحوّل من الأهلي إلى الشباب في الصيف الحالي

جهز مسؤولو نادي الشباب، مبلغًا فلكيًا؛ لخطف أحد أهم أهداف فريق الأهلي السعودي، خلال المركاتو الصيفي الحالي.

الشباب لم يحسم سوى صفقة واحدة فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، بالتعاقد مع متوسط الميدان الكولومبي جوستافو كوييار، قادمًا من صفوف نادي الهلال.

وحسب شبكة "سكاي سبورت"، قدّم الليث الشبابي، عرضًا رسميًا إلى نادي روما الإيطالي؛ للتعاقد مع ظهيره الأيسر ليوناردو سبينازولا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

عرض الشباب لـ"التعاقد" مع سبينازولا، يُقدر بـ7 ملايين يورو يتم سدادهم إلى روما، بالإضافة إلى عقد لمدة 3 سنوات لـ"اللاعب"، مقابل 6 ملايين يورو في الموسم الرياضي الواحد.

أي أن قيمة صفقة انتقال الظهير الأيسر الإيطالي إلى نادي الشباب "المحتملة"، قد تصل في المجمل إلى 25 مليون يورو، ما يُعادل 105 ملايين ريال سعودي، بين شراء عقد ورواتب.

جدير بالذكر أن اسم سبينازولا "30 سنة"، ارتبط بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الأيام الماضية؛ لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في ظل الاستقرار على الاستغناء عن المقدوني إزجان أليوسكي