الشباب يرفض نجم النصر .. ولوكا مودريتش يتخذ قراره بعد عروض الهلال والاتحاد والأهلي

آخر مستجدات ميركاتو الأندية السعودية الكبرى

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لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على ميركاتو الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفرق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. اعترف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المقرب من البيت النصراوي، بعرض قلعة العالمي، متوسط ميدانه الإيفواري سيكو فوفانا، على نادي الشباب؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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العصيمي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رفض مجلس إدارة نادي الشباب، التعاقد مع فوفانا البالغ من العمر 28 سنة، في الشتاء الحالي.

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعد تحرك العديد من الأندية السعودية لضمه؛ على رأسها الهلال والاتحاد والأهلي.

فيليكس أكد على أن مودريتش، فضل عدم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله حاليًا، والانتظار حتى ختام الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، عندما ينتهي عقده مع العملاق الإسباني ريال مدريد، لحسم وجهته.

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