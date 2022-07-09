الشباب يرفض طلبات سيتيين ويحرم مصر من فيتوريا

قائد ثنائية النصر يعود من جديد

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، رفض فكرة تدريب المنتخب المصري من أجل العودة إلى السعودية لخوض تجربة جديدة هناك.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد فاوض فيتوريا على مدار الأيام القليلة الماضية، لتولي منصب المدير الفني للفراعنة خلفًا لإيهاب جلال.

ومن جانبه قال الصحفي البرتغالي "برونو أندرادي" إن فيتوريا رفض عرض مصر بشكل نهائي ودخل في محادثات جدية مع نادي الشباب السعودي.

ويأتي ذلك بعدما صرف الشباب النظر عن التعاقد مع كيكي سيتيين مدرب برشلونة الأسبق، حيث كان هو المرشح لتولي قيادة الفريق خلفًا لماريوس سوموديكا لمدة موسمين براتب يصل إلى 3.8 مليون يورو في الموسم.

وأنهى الشباب اهتمامه بسيتيين بسبب اشتراطه على النادي دفع الضرائب نيابة عنه في بلاده، حيث تسبب هذا الطلب في انسحاب خالد البلطان رئيس النادي من المفاوضات.

Rui Vitória tem conversas em andamento com o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Treinador português recusou recentemente uma abordagem da seleção do Egito — Bruno Andrade (@brunoandrd) July 8, 2022

وهو ما دفع البلطان للتوجه نحو فيتوريا وإقناعه بالانتقال لناديه، مع التقدم بعرض مالي أقوى من الذي قدمه الاتحاد المصري للحصول على خدمات البرتغالي الذي رحب بالعرض السعودي.

جدير بالذكر أن فيتوريا البالغ من العمر 52 سنة يمتلك تجربة مميزة مع النصر السعودي، حيث قاده للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر في 2019، قبل الانتقال بعدها لسبارتك موسكو الروسي الذي رحل عنه في ديسمبر 2021.

اقرأ أيضًا ..