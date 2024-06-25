الشباب يحدد سعر متعب الحربي للهلال والنصر .. وحقيقة طلب "أوتافيو ومبلغ مالي" مقابل اللاعب!

صفقة أشغلت الرأي العام السعودي..

يبدو أن نادي الشباب السعودي، حدد مبلغ "الاستغناء" عن النجم الدولي متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الأيام الماضية شهدت تأكيدات إعلامية، على تقديم عملاقي السعودية الهلال والنصر، عروضًا إلى الليث الشبابي؛ من أجل التعاقد مع الحربي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي في إحدى المساحات عبر منصة "إكس"، عن أن الشباب لن "يبيع" الظهير الدولي، بمبلغ أقل من 120 مليون ريال سعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العتيبي أكد في تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، على أن متعب الحربي سعيد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ولن يضغط من أجل الرحيل.

وكانت بعض الصفحات الجماهيرية عبر منصة "إكس"، قد نقلت عن الإعلامي الرياضي، بأن الإدارة الشبابية طلبت من نظيرتها في النصر، الحصول على النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل التخلي عن الحربي.

لكن.. اتضح فيما بعد أن تصريحات سلطان العتيبي بخصوص هذا الأمر، ليس إلا سخرية؛ حيث نفى الإعلامي بنفسه، طلب الشباب الحصول على أوتافيو ومبلغ مالي، مقابل الظهير الأيسر السعودي.