الشباب يتفق مع هدف برشلونة ونجم الدوري الفرنسي .. لكن!

مفاجأة في ميركاتو نادي الشباب

SHAHID

نجح مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، في الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الشباب يُعاني على مستوى الصفقات، وذلك قبل أول ظهور له في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، يوم الإثنين القادم، عندما يستضيف نادي الأخدود.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحفة "الرياضية"، اتفاق الإدارة الشبابية، مع السنغالي حبيب ديالو، ‏مهاجم نادي ستراسبورج الفرنسي، والبلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، في الصيف الحالي.

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وكشفت الصحيفة، عن أنه بعد هذا الاتفاق، تعثرت الصفقتين بشكل مفاجئ؛ عقب تدخل عدد من الوسطاء؛ ما أدى إلى المزايدة؛ وهو ما أثار استياء إدارة النادي.

وأشارت إلى أن إدارة الشباب، بدأت تحركاتها؛ لرصد أسماء الوسطاء، تمهيدًا لرفعها إلى وزارة الرياضة السعودية، لمنع التعامل معهم مستقبلًا.

جدير بالذكر أن كاراسكو، كان أحد أهم أهداف نادي برشلونة الإسباني، في يناير الماضي وبداية الميركاتو الصيفي الحالي؛ قبل تدخل الشباب، في الصفقة.

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