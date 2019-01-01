الانتقالات

الشباب يتعاقد رسميًا مع عبدالله العويشير

التعليقات()
وقع نادي الشباب ممثلاً بالرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان عقدًا احترافيًا مع الحارس
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي تعاقدها رسميًا مع الحارس عبدالله العويشير قادمًا من النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب : "وقع نادي الشباب ممثلاً بالرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان عقدًا احترافيًا مع الحارس عبدالله العويشير للانتقال للنادي بنظام الإعارة لمدة سنة قادمًا من نادي النصر".

وأضاف الحساب : "بدورها تتمنى إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهتمة الجديد بقميص الفريق".

وكان العويشير خاض تجربة الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي أحد معارًا من النصر.

اختيارات المحررين

كيف تحولت قيمة عبدالفتاح آدم من مليون ريال لتتخطى 20 مليون

يُذكر أن نادي الشباب يضم بين صفوفه الحارس الدولي التونسي المتألق فاروق بن مصطفى أحد أفضل حراس المرمى في البطولة الموسم الماضي.

إغلاق