الشباب يتعاقد رسميًا مع عبدالله العويشير

وقع نادي الشباب ممثلاً بالرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان عقدًا احترافيًا مع الحارس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي تعاقدها رسميًا مع الحارس عبدالله العويشير قادمًا من النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب : "وقع نادي الشباب ممثلاً بالرئيس التنفيذي الأستاذ خليف الهويشان عقدًا احترافيًا مع الحارس عبدالله العويشير للانتقال للنادي بنظام الإعارة لمدة سنة قادمًا من نادي النصر".

وأضاف الحساب : "بدورها تتمنى إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهتمة الجديد بقميص الفريق".

📢 أعلن نادي الشباب تعاقده رسميًا مع عبد الله العويشير



الحارس وقع مع الليوث بنظام الإعارة لمدة موسم واحد ✍️ pic.twitter.com/kOSQV24Pd7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 13, 2019

وكان العويشير خاض تجربة الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين رفقة نادي أحد معارًا من النصر.

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يُذكر أن نادي الشباب يضم بين صفوفه الحارس الدولي التونسي المتألق فاروق بن مصطفى أحد أفضل حراس المرمى في البطولة الموسم الماضي.