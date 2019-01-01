الشباب يبدأ مشوار الدوري السعودي بالفوز على الفتح

قق نادي الشباب السعودي فوزه الأول على حساب الفتح

ماجد جزر

حقق نادي الشباب السعودي فوزه الأول على حساب الفتح في منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

بداية المباراة كانت سريعة جدًا في الدقيقة الأولى من المباراة تمكن الكولومبي أسبريا لاعب الشباب من وضع فريقه في المقدمة بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء الفتح ليضعها بجوار حارس الفتح.

حاول بعدها نادي الفتح الدخول في المباراة بقوة وأضاع أكثر من فرصة في ظل تألق حارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى الذي تصدى لأكثر من كرة أبرزهم تسديدة خطيرة من عبدالقادر الوسلاتي على حدود منطقة جزاء الشباب.

بنفس الطريقة بدأ الشوط الثاني من المباراة بعدما تحصل أسبريا على ركلة جزاء في الدقيقة 46 مع انطلاق الشوط الثاني، وتحصل توفيق بوحيمد على بطاقة صفراء بعد عرقلة اللاعب.

وتمكن كريستيان جوانكا من اضافة الهدف الثاني للشباب من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس مكسيم كوفال.

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قبل نهاية المباراة بدقيقة حصل لاعبي الفتح على ركلة جزاء ترجمها مروان سعدان لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ويحصد الشباب أول ثلاثة نقاط.

وفي مباراة أخرى بنفس الوقت تعادل نادي الفيصلي والفيحاء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة في أول جولة من الدوري السعودي للمحترفين.