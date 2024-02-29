الشباب وقع في الفخ .. كشف "تلاعب" لجنة الانضباط لإنقاذ كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي عوقب بالإيقاف، ولكن أحدهم كشف مفاجأة مدوية من خلف الكواليس

SHAHID

يبدو أن إدارة نادي الشباب السعودي وقعت في الفخ حين احتفلت بإيقاف نجم النصر، كريستيانو رونالدو، لمباراة واحدة عقب إشارته الخارجة لجمهور الفريق خلال مواجهة الفريقين في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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رونالدو أثار جدلًا واسعًا برد فعله الصادم على هتاف جماهير الشباب "ميسي ميسي" خلال مباراة الفريقين في دوري روشن الأحد الماضي، إذ أشار لهم بإشارة خارجة مما استدعى فتح تحقيق من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي قررت في النهاية إيقافه لمباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي.

الشبابيون احتفلوا بالقرار ورأوه إنجازًا عظيمًا، لكن الصحفي أحمد العجلان أشار ضمنيًا إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تلاعبت بشكوى النادي لخلق ثغرة بهدف تخفيف عقوبة رونالدو وجعل المخالفة مجرد إثارة الجمهور المنافس.

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بيان لجنة الانضباط جاء فيه أن الشباب اشتكى رونالدو لإثارته جمهوره وهو ما ترتب عليه عقابه بالإيقاف لمباراة واحدة، لكن العجلان، الصحفي في صحيفة الجزيرة، أوضح أن شكوى الشباب ضد صاحب الـ39 عامًا كانت لأنه أساء لجمهور الفريق، وقد أشار العديد من المغردين أن اللجنة لو تعاملت مع الشكوى من زاوية الإساءة وليست الإثارة لكانت العقوبة أشد كثيرًا.

يُشار إلى أن رونالدو أكد أمام اللجنة أنه يحترم جميع الأندية السعودية وأن إشارته تلك مجرد تعبير عن القوة ومعتادة جدًا في الملاعب الأوروبية.

SHAHID