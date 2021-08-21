الشباب والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاتفاق ضد الشباب في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الشباب 3 × 3 الاتفاق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+7' نهاية المبارة المثيرة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

90' الحكم يحتسب سبع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

89' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مباراة مجنونة إبراهيم محنشي، بعد ركلة حرة لعبها دي سوزا أبعدها إيجالو من خط المرمى ارتطمت في محنشي وسكنت الشباك.

87' أوووووووووووه بطاقة حمراء، على مدافع الشباب إيجور، بعد تدخل على وليد أزارو المنفرد بمرمى الليوث، وركلة حرة مباشرة من مشارف منطقة الجزاء.

82' جووووووووووووووووووول كوايسون يشعل المباراة، ويقلص الفارق بهدف ثان للاتفاق بعد لعب الكرة قوية على يمين فواز.

80' أوووووه المباراة تشتعل والحكم يحتسب ركلة جزاء للاتفاق بعد تدخل من إيجور على لاعب الاتفاق.

77' جوووووووووووووووووووووووووول الاتفاق يقلص الفارق، برأسية وليد أزارو بعد عرضية من الجانب الأيمن لعبها دي سوزا.

72' الاتفاق يسجل الهدف الاول بتوقيع كوايسون ولكن الحكم يلغيه لوجود تسلل.

61' محاولات من لاعبي الاتفاق لتقليص الفارق.

55' مرور عشر دقائق على انطلاق الشوط الثاني، وسيطرة شبابية وسط تراجع من لاعبي الاتفاق.

49' جوووووووووووووووووووووول هدف ثالث للشباب برأسية إيجالو، بعد عرضية بانيجا من الجانب الأيمن.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+6' نهاية الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين دون رد.

45+5' جووووووووووووووووووووووول بانيجا يضيف الهدف الثاني للشباب من علامة الجزاء، بعدما لعب الكرة بقوة في وسط المرمى وحاول معها مبولحي ولكنها تسكن الشباك.

45+3' أوووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب، بعد تدخل من علي مجرشي ضد علي هزازي في منطقة جزاء الاتفاق.

44' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

39' جوووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة من نصيب الشباب، بتوقيع إيجالو بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق متعب قابلها المهاجم النيجيري بلمسة واحدة في الشباك.

30' توقف المباراة للحصول على بعض الراحة وشرب المياه.

27' انحصار اللعب في وسط الملعب، وتبادل التمريرات بين اللاعبين.

20' هدوء في أحداث المباراة دون أي فرص خطرة من الفريقين.

15' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الأول.

12' استئناف المباراة.

10' توقف المباراة لإصابة الكويكبي.

8' أووووه فرصة خطيرة للاتفاق عرضية من الجانب الأيمن قابلها السالم برأسية تألق فواز وأبعدها عن مرماه.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الاول.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتفاق:

التشكيل

رايس مبولحي - سعيد الربيعي - عبد الله الخطيب - سعيد المولد - سنوسي الهوساوي - روبن كوايسون - دي سوزا - علي هزازي - عبد الله السالم - محمد الكويكبي - وليد أزارو

هنا تشكيلة النواخذة في مباراة الليلة 📋👇🏼

بالتوفيق لفارس الدهناء 🐎💚❤️#فريق_واحد_حلم_واحد #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/ksfFC12xm1 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 21, 2021

تشكيل الشباب:

التشكيل

فواز القرني - فواز الصقور - ايجور - أحمد شراحيلي - متعب الحربي - حسين القحطاني - ألفريد ندياي - إيفر بانيجا - علي مجرشي - عبد الله الجوعي - أوديون إيجالو

خسر الشباب من أبها في المباراة الأولى للفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بصفرٍ من النقاط.

أما الاتفاق فقد فاز في مباراة الجولة الأولى على الباطن بهدفين لهدف، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتفاق والشباب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين ملعب الملك فهد الدولي.