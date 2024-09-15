بعد تصريح "النادي أكبر من أي لاعب" .. رئيس الشباب يحسم الجدل حول غياب كاراسكو عن مباراة القادسية!

السر وراء غياب كاراسكو عن مباراة القادسية..

قرر محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، توضيح السر وراء غياب الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، عن مباراة فريق الكرة أمام القادسية، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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وتمكن الشباب من تحقيق الفوز على مضيفه القادسية، بنتيجة (1-0)، على ملعب الأمير محمد بن فهد، فيما خرج المنجم، عقب المباراة، برسالة مثيرة للجدل، حول غياب كاراسكو عن اللقاء، قائلًا "لدينا 25 لاعبًا، وليس هناك لاعب أكبر من الفريق".

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وأثارت كلمات المنجم، جدلًا حول ما إذا كان غياب كاراسكو بقرار تأديبي من الإدارة، أو كعقوبة، خاصة وأن اسم اللاعب ارتبط برغبة نادي الاتحاد، في التعاقد معه خلال موسم الميركاتو الصيفي الماضي.

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وكشف رئيس الشباب، عن غياب كاراسكو عن اللقاء، نتيجة الإصابة، في رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "انتصار وثلاث نقاط مهمة في ظل ظرف نجمنا وأخونا فهد المولد - شفاه الله -، الفريق يعمل كمجموعة (واحدة)، حسب جاهزية اللاعبين، وكل نجم من الـ25 مهم ومهم جدًا. نتمنى عودة اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم كابتن فريقنا (كاراسكو) الذي يعاني من كدمة، وكذلك (بودينس) و(حمد الخريف). جماهيرنا الغالية، أنتم قلب الفريق، تحفيزكم في المرحلة الحالية، ووقفتكم مع الفريق وحضوركم في الملعب (مهم)".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي للشباب، تركي الغامدي، أن إدارة النادي قررت إدراج اللاعب فهد المولد، في قائمة مكافآت الفوز على القادسية، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، حيث يتضامن النادي مع اللاعب الذي تعرض لحادث السقوط من شرفة منزله في إمارة دبي، ليتلقى العلاج في أحد المستشفيات، بعد تعرضه لكسور متفرقة في الجمجمة والجسم.