"أمر مؤسف وطلب للمسؤولين!" .. كواليس جديدة هددت حياة لاعب الشباب بعد سقوطه في مباراة ضمك

نجوم الشباب شعروا بالرعب بسبب زميلهم..

عاشت الجماهير السعودية في حالة "قلق" كبيرة؛ بعد حادثة ماجد عبدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في مباراة ضمك.

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عبدالله اصطدم باللاعب الكاميروني جورج كيفين نكودو، مهاجم نادي ضمك، خلال لعبة مشتركة بينهما؛ ليسقط على أرضية الملعب "فاقدًا للوعي".

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار، عن كواليس صادمة؛ كادت تهدد حياة لاعب نادي الشباب، قبل نقله إلى المستشفى.

النجار أشار عبر برنامج "برا 18"، إلى أن ملعب نادي ضمك الذي استضاف مواجهة الشباب، لم يكن به "مداخل" مخصصة لسيارات الإسعاف.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن نجوم الشباب، شعروا برعب كبير من حالة زميلهم، وأخذوا يطالبون بدخول سيارة الإسعاف إلى أرضية الملعب؛ ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب وجود حواجز.

ووصف هتان النجار عدم تمكن سيارة الإسعاف، من دخول أرضية الملعب بـ"الأمر المؤسف"، مطالبًا المسؤولين عن الرياضة السعودية، بمراجعة تجهيزات الاستادات التي تستضيف المباريات، منعًا لتكرار هذه الواقعة.

ومن ناحيته.. أعلن برنامج "برا 18"، أن ماجد عبدالله قام بـ"ابتلاع لسانه"، بعد الاصطدام القوي مع نكودو؛ وهو الأمر الذي تسبب له بـ"غيبوبة"، على أرضية الملعب.

وكان نادي الشباب قد أعلن استعادة عبدالله "وعيه"، بعد نقله إلى المستشفى؛ حيث تواصل مع عائلته وزملائه في الفريق الأول لكرة القدم، لطمأنتهم على حالته الصحية.

جدير بالذكر أن الشباب خسر (0-1) أمام مستضيفه ضمك، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.