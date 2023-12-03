"لو كان في أتلتيكو لطرده سيميوني" .. انتقادات لاذعة لكاراسكو في السعودية!

البلجيكي محاط بعلامات استفهام كبرى منذ انضمامه للشباب..

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وجه الناقد الرياضي المصري أحمد حسام "ميدو" انتقادات لاذعة للبلجيكي يانيك كاراسكو؛ لاعب الشباب السعودي، مؤكدًا أن ما يقوم به حاليًا مع الليوث ما كان ليبقيه في فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني ولو خمس دقائق فقط.

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صاحب الـ30 عامًا شارك أمس السبت، في هزيمة فريقه أمام التعاون بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ليخرج ميدو عقب اللقاء لمهاجمته.

الناقد المصري قال خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "لو لعب كاراسكو بأسلوبه الحالي مع أتلتيكو مدريد لطرده سيميوني من النادي، رد فعله عند خسارة الكرة، لا يقول إنه لاعب ضمن هذا الفريق، الشباب يمر بوقت صعب، وتعاقد معه ليكون كما النجوم الكبار في النصر والهلال وغيرهما، أي عليه أن يقدم 120% من الجهد".

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وأضاف: "لو هناك كاميرا خاصة لكاراسكو راقبته في الملعب، ستجد أنه عندما تنقطع الكرة منه، يتمشى في الملعب ولا يرتد للتغطية الدفاعية واستعادة الكرة، هل الشباب تعاقد معه فقط ليلعب عندما تكون الكرة تحت قدميه؟!، هل كان سيتجرأ للعب بهذا الأسلوب مع أتلتيكو؟!، لماذا لا يلعب بأسلوبه في إسبانيا مع الشباب حاليًا، أنا أفهم لغة الجسد جيدًا، كاراسكو يشعر أنه أكبر من الشباب!".

يذكر أن البلجيكي كان قد انضم لليوث في الصيف الماضي، ليشارك – حتى الآن – في 14 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

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