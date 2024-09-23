"عليكم إظهار نفس المستوى وإلا" .. رسالة تحذير من كاراسكو إلى الأجانب القادمين للدوري السعودي

نجم الشباب يتحدث عن تجربته السعودية

وجه يانيك كاراسكو نجم الشباب رسالة تحذير واضحة للاعبين الأجانب القادمين للعب في دوري روشن السعودي، وذلك خلال حوار له مع صحيفة ماركا الإسبانية.

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الجناح البلجيكي انضم إلى الشباب قادمًا من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، وقد قدم أداءً جيدًا جدًا جعله هدفًا لأندية أكبر في البطولة أبرزها الاتحاد والأهلي لكن الليوث رفضوا التفريط به تمامًا هذا الصيف.

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كاراسكو تحدث عن التجربة السعودية في حواره مع ماركا محذرًا اللاعبين الأجانب بضرورة تقديم نفس المستوى الذي أظهروه في الدوريات الأوروبية وإلا لن يكون مرحبًا بهم في الدوري السعودي لأنهم لن يُضيفوا له شيئًا.

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وأضاف "الأجانب هنا مطالبون بتقديم نفس المستوى الذي أظهروه في أوروبا، وإلا لن يكونوا مناسبين ومفيدين للدوري السعودي، عليكم الانتباه وعدم ارتكاب أي أخطاء، فهذا الدوري متطلب جدًا".

وأتم كاراسكو بالإشارة إلى أن مغامرته السابقة في الصين والحالية في السعودية علمتاه أن كرة القدم لا تتوقف على الأندية الـ15 الكبيرة في أوروبا، بل الكثير من التفاصيل الحياتية اليومية الأخرى، مشيرًا إلى أنه يُحاول حاليًا في المملكة المساعدة بكل ما يمتلك من خبرة.