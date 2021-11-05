الشباب ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

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النصر 0 × 1 الشباب

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39' تسديدة قوية من تاليسكا على مرمى الشباب ولكن الدفاع يتدخل ويبعدها في الوقت المناسب.

34' محاولات من لاعبي النصر لتسجيل هدف التعادل.

30' مرور نصف ساعة من شوط المباراة الأول، وتقدم الشباب بهدف دون رد.

27' أوووووووووووووووووووه هجمة خطيرة للنصر، تبادل التمريرات بين لاعبي العالمي، ومرر أبو بكر الكرة إلى سلطان الغنام الذي سدد ولكن القرني يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

25' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للشباب سجله هتان باهبري.

25' نعتذر عن التأخير بسبب عطل تقني من المصدر.

12' مباراة هادئة حتى الآن مع انحصار اللعب في وسط الملعب.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة، ولازالت مرحلة جس النبض قائمة بين الفريقين.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الشباب:

التشكيل| 41-4-1

فواز القرني

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - إيجور - فواز الصقور

حسين آل منصر

هتان باهبري - إيفر بانيجا - باولينيو - كارلوس

أوديون إيجالو

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبد الله

سلطان الغنام - عبد الإله العمري - فونيس موري - محمد قاسم

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري

ماشاريبوف - سامي النجعي - تاليسكا

فينسنت أبو بكر

لم تكن بداية الشباب جيدة لهذا الموسم، لكنه عاد من بعيد وأنهى الجولة العاشرة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بعد أن فاز على الطائي بالثلاثة.

النصر لا يبدو بخير هذا الموسم خاصةً في الآونة الأخيرة، فمنذ خروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، خسر من الاتفاق ثم تعادل مع الفيحاء، ليتواجد في المركز السابع برصيد 13 نقطة، لكن تبقى له مباراتين مؤجلتين.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.