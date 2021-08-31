هل يقود المدير الفني السابق للهلال الليث الأبيض؟

أحاديث كثيرة خلال الساعات الماضية عن رغبة مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، في استغلال التوقف الدولي الحالي، للاستغناء عن البرازيلي بريكليس شاموسكا؛ المدير الفني للفريق، بعد البداية المتواضعة للغاية له مع الليث الأبيض.

الشباب يعاني في المراكز الأخيرة:

في أواخر الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أعلن النادي العاصمي تعاقده مع شاموسكا، لقيادة الليوث فنيًا بدايةً من الموسم الجاري، بعد النجاحات التي حققها صاحب الـ55 عامًا مع العنابي.

تعاقد الشباب مع المدرب البرازيلي كان بهدف المحافظة على التطور الكبير الذي حدث في الموسم الماضي، إذ اختتمه وصيفًا، بجانب المنافسة على لقب النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، لكن البداية كانت متواضعة للغاية.

ثلاث جولات حتى الآن مرت من موسم 2021-22، لم يحصد بها الشباب سوى نقطة وحيدة، ليقبع في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب.

بعض التقارير زعمت خلال الساعات الماضية أن إدارة البلطان، غير راضية عن شاموسكا، وترغب في التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت خلال التوقف الحالي، وطرحت اسم البرتغال جوزيه مورايس؛ المدير الفني السابق للهلال، كونه مدربًا حرًا وله خبرة في الدوري السعودي، مما سيمكنه من التأقلم سريعًا مع الفريق، لكن ما حقيقة الأمر؟

هل يعود مورايس للدوري السعودي من بوابة الشباب؟

مورايس كان قد قاد الزعيم في الموسم الماضي، وتحديدًا في الفترة من مايو وحتى يونيو 2021، ليقوده لبر الأمان، ويحصد اللقب المحلي في النهاية بعد منافسة شرسة مع الشباب.

خمس مباريات خاضها المدرب البرتغالي مع الأزرق خلال هذه الفترة، فاز في أربعة لقاءات منها، وتعادل في لقاء واحد، ولم يخسر أي مباراة.

ترديد اسم مورايس، دفع النسخة العربية من "جول" للتواصل مع المدرب لمعرفة حقيقة الأمر، والذي بدوره نفى تمامًا وجود أي مفاوضات حاليًا مع مجلس الشباب.

وقال مورايس، في تصريح مقتضب لنا: "لا صحة لأي شيء مما يتردد، ليس لدي أي اتفاقات مع مسؤولي الشباب".

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