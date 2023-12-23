"الشباب سيكرر مأساة الأهلي وجيرارد هو النسخة البريطانية من خالد العطوي"

هجوم عنيف على مستويات الثنائي

SHAHID

أعرب الإعلامي الرياضي السعودي محمد الشيخ، عن غضبه تجاه الطريقة التي يتعامل بها ستيفن جيرارد مع مباريات الاتفاق خلال الفترة الأخيرة.

الاتفاق يعاني من انحدار واضح على مستوى الأداء والنتائج، وتعرض لخسارة جديدة، أمس، الجمعة أمام النصر بنتيجة 3/0 بالجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي.

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الشيخ خرج عبر برنامج "أكشن مع وليد" مع الإعلامي وليد الفراج للحديث عن رأيه في مستويات الاتفاق قائلًا:"أكرر ما قلته عن جيرارد، هو لا يدير الفريق بعقلية المدرب بل عن طريق القوة الناعمة، الآن نتحدث عن انتصار واحد فقط في آخر 12 مباراة، ومن أصل سبع مباريات في الدوري لا يفوز ولا يسجل سوى هدفين، وضع مؤسف للغاية".

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وتابع:"ما شاهدناه أمام النصر مؤلم ومخجل أن يبقى الاتفاق 80 دقيقة في ملعبه يتلقى فقط الهجمات، هذا مشهد لا يليق بما يمتلكه الفريق من نجوم، جيرارد يتحدث عن رغبته في اقتحام السوق بشكل مستمر ولكن عليه النظر إلى أوضاع فريقه والتوقف عن خلق الأعذار".

وأوضح:"أنا لا أطالب بالتغيير ورحيل جيرارد، ولكن لا يجب عليه استخدام اقتحام السوق كشماعة للأعذار بهذه الطريقة، نعم أدرك أهميته للاتفاق ولكني لست سعيدًا بمستوى الفريق معه، بالنسبة لي هو النسخة البريطانية من خالد العطوي".

وواصل حديثه:"هو يطالب بالصبر ولكن أي مدرب لديه نفس العناصر يستطيع الظهور بشكل أفضل، جيرارد أقيل بعد 11 مباريات فقط مع أستون فيلا وهذا ليس ببعيد عنه مع الاتفاق".

وعن تدهور مستوى الشباب أيضًا:"لا جديد في خسارتهم، ولكن أن يصل الحال لسبع مباريات متتالية بما فيها الخروج من الكأس والهزيمة أمام الأخدود الصاعد والباحث عن البقاء أمر مؤلم للغاية".

وأضاف:"الحديث عن انتظار فترة الانتقالات الصيفية القادمة قد يؤدي إلى هبوط الفريق ونجد الشباب في دوري يلو، وهذا سبق أن حدث مع الأهلي والاتفاق، لذلك على الأقل يجب الانتظار للميركاتو الشتوي لتعديل الأوضاع".

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يذكر أن الاتفاق يحتل المركز الثامن بجدول الدوري السعودي بـ24 نقطة مقابل 18 لصالح الشباب الذي يأتي بالمرتبة الثالثة عشر بفارق 6 نقاط عن الحزم صاحب المركز الأخير.

SHAHID