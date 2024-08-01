خاص | الشباب يتخذ الخطوة الأولى في صفقة "جوديلي" ولكن!

الليوث يُواصلون ضرباتهم القوية في سوق الانتقالات

يتحرك الشباب بشكل جيد جدًا في سوق الانتقالات الجاري رغم عدم الإعلان بعد عن الميزانيات المخصصة للأندية من برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية، وقد وجه أنظاره الآن نحو إشبيلية وتحديدًا لاعبه نيمانيا جوديلي.

الليوث أتموا التعاقد مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله والمهاجم السعودي هارون كمارا ولكنهم فقدوا نجم الوسط إيفان راكيتيتش الذي فضل العودة لأوروبا واللعب في يلاده كرواتيا، ولذا يسعى النادي لتعويضه قبل انطلاق الموسم الجديد.

عدة مصادر صحفية أكدت اهتمام النادي السعودي بالتعاقد مع جوديلي، وقد أكدت مصادر خاصة لجول أن المسؤولين اتخذوا الخطوة الأولى تجاه إتمام تلك الصفقة بالفعل، وهي التواصل مع وكلاء اللاعب، ولكن لا شيء أكثر من ذلك.

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المصادر أفادت أن إشبيلية لم يصله بعد أي عرض رسمي من الشباب، وكذلك لم يتحدث معه أحد من وكلاء جوديلي حول نية اللاعب في الرحيل، ولذا وصفت مصادرنا المفاوضات بأنها مازالت في المرحلة الأولى.

يُشار إلى أن صاحب الـ32 عامًا يُجيد اللعب في الدفاع والوسط، وقد خاض مع ناديه، المرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2026، 30 مباراة في جميع بطولات الموسم الماضي جُلها في خانة قلب الدفاع، سجل خلالها 3 أهداف وصنع واحدًا.

جوديلي خاض طوال مسيرته 165 مباراة كلاعب وسط و150 مباراة كلاعب وسط مدافع، بجانب 79 مباراة في خانة قلب الدفاع منها 24 في الموسم الماضي مع إشبيلية.