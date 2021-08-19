الليث الأبيض سيبدأ بداية جديدة من المباراة المقبلة

تخطت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، أولى العقبات التي كانت تواجهها في الموسم الحالي 2021-22، في نجاح كبير يحسب للمجلس الحالي.

الليث الأبيض بدأ عهدًا جديدًا منذ الموسم الماضي، بعدما عاد للمنافسة من جديد على لقب الدوري المحلي، واختتم الموسم وصيفًا، وحجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

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هذا النجاح كان مهددًا في الموسم الجاري، بعقبة الديون المتراكمة على النادي، إذ احتل المركز الرابع في قائمة أكثر الأندية ديونًا بواقع 684.782.91 مليون ريال، مما يحول دون حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وهو ما أعاق عملية تسجيل الصفقات الجديدة للفريق، فلم يشارك أي منهم في المباراة الأولى بالموسم أمام أبها، والتي خسرها الليوث بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكن اليوم الخميس، أعلن الشباب رسميًا تسديده كافة ديونه، وحصوله على شهادة الكفاءة المالية بنجاح، مما يعني إمكانية مشاركة الصفقات الجديدة بدايةً من المباراة المقبلة.

الشباب تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع ستة لاعبين جدد، هم: هتان باهبري، فواز القرني، عمان النجار، عبد الله الجوعي، نادر شراري والبرازيلي باولينيو.

ومن المقرر أن يلتقي الليوث في المباراة المقبلة بالاتفاق، عل ملعب الملك فهد الدولي، بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.