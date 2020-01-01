في بيان رسمي - الشباب ينفي الاستعانة بالجاليات أمام النصر: يريدون الإساءة لنا

هيئة الرياضة تحقق في الواقعة والشباب ينفي علاقته بالأمر

أصدر مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، اليوم الأحد، نافيًا استعانته بجاليات لدعم الفريق خلال مباراته أمام النصر، مؤكدًا أن هناك من أراد تشويه صورة النادي بهذه القضية.

الليث الأبيض استضاف العالمي في 14 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد رجاء السلمي؛ وكيل الهيئة العامة للرياضة السعودية، أنه يتم إجراء تحقيقًا في استعانة الشباب بالعمالة من أجل ملء مدرجاته.

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مجلس البلطان أكد في بيانه أنه ليس لديه أي علم حول الجاليات التي حضرت المباراة، مبديًا استغرابه من خروجها حتى قبل أن يبدأ المباراة، معربًا عن شكوكه حول أنها حملة ممنهجة من أجل الإساءة لناديه.

أزمة تصريحات تشتعل بين مسؤولي النصر والشباب

بيان إدارة الليوث جاء نصه: "تابعت الإدارة ما أثير في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الرياضية حول استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة، لملء المدرجات الخاصة بالجماهير في مباراته الأخيرة أمام النصر، وعليه فإن إدارة النادي تنفي علمها التام بهذا الأمر جملة وتفصيلًا، وتؤكد أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضة، لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور مباريات الفريق.

"الجميع يعلم تمامًا أن إدارة نادي الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة، التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المباريات غير الجماهيرية، التي لم تحقق فيها النسبة المطلوبة، فكيف بمثل هذه المواجهة؟، وهذه الأساليب أبعد ما تكون عن عملنا ونهجنا، خصوصًا وأن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدًا ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال".

وأضاف: "كما أن السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك العديد من الاستفهامات، ابتداءً من تصوير الباصات التي تقل الجاليات الوافدة قبل وصولها حتى دخولها إلى المدرج الشبابي، كذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة، يؤكد بأن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان الشبابي، كما أن التعاطي الإعلامي الممنهج والهاشتاجات الصادرة المصاحبة تثير العديد من التساؤلات حول الغايات غير النزيهة، وحول المستفيد من خلق هذه الزوبعة الإعلامية، كما أن إدارة النادي باشرت في جمع المعلومات ومعرفة من يقف حول هذا العمل".

بيان الشباب اختتم: "تعود الإدارة لتؤكد أنها تفخر دائمًا بمحبي الفريق من مختلف الأطياف من المواطنين والجنسيات المقيمة داخل وخارج المملكة، وأن هذه الزوبعة المكشوفة والمفضوحة أهدافها الإساءة إلى كياننا الكبير ولن تضرنا، هذا الموضوع يثير الشك والريبة في دوافع من قام بهذا العمل، وهذا ما يؤكد أن هناك إصرار على الإضرار والإساءة إلى نادي الشباب".

يذكر أن المباراة انتهت بهزيمة الليث برباعية مقابل هدفين، ليتجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن، بينما يحتل العالمي المركز الثاني برصيد 38 نقطة.