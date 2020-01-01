كيف حرم حمدالله النصر من صدارة الدوري السعودي؟ وهل يُحطم الشباب العقدة؟

أرقام المباراة الكبيرة في الجولة الـ18 من الدوري السعودي

يحل النصر ضيفًا على الشباب في أبرز مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري السعودي، ويُقام اللقاء على استاد الملك فهد الدولي مساء غدٍ الجمعة ويأتي بعد تعادل حامل اللقب مع السد القطري في أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

النصر يحتل وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال في الصدارة، فيما يتواجد الشباب ثامنًا بنقاطه الـ25.

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التقى الشباب والنصر 23 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الشباب 8 مرات مقابل 7 مرات للنصر وهناك 8 حالات تعادل بينهما.

لم يفز الشباب في آخر 7 مباريات لعبها أمام النصر في دوري المحترفين السعودي (تعادل 2 وخسر 5) – آخر فوز له كان في موسم 2015-2016 عندما فاز في مباراتي ذلك الموسم.

فشل الشباب في التسجيل في كلٍ من آخر 6 مباريات لعبها أمام النصر في دوري المحترفين السعودي، أسوأ سلسلة له دون أهداف أمام فريق في تاريخ مشاركاته في المنافسة.

لم يفز الشباب في آخر 6 مباريات لعبها أمام فرق مدافعة عن اللقب في دوري المحترفين السعودي (تعادل 2 وخسر 4)، أطول سلسلة له أمام هذه الفرق في تاريخ المنافسة.

لم يخسر الشباب في آخر 3 مباريات بيتية لعبها في دوري المحترفين السعودي (فاز في 2 وتعادل في 1)، أفضل سلسلة له هذا الموسم – آخر مرة خاض سلسلة أطول كانت بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019 (7 مباريات بواقع 5 انتصارات وتعادلين).

خسر النصر 6 نقاط من آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (فاز في واحدة وتعادل في 3)، اكثر من التي خسرها في 8 مباريات سابقة مجتمعة (3 نقاط – فاز في 7 وخسر واحدة ).

سجل النصر هدفًا واحدًا فقط في كل من آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (فاز في واحدة وتعادل في 3)، بعد تسجيله معدل 2.4 هدفًا في 8 مباريات سابقة (مجموع 19 –فاز في 7 وتعادل في واحدة).

سجل عبد الرزاق حمد الله 50% من أهداف النصر هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (13\26)، أعلى نسبة للاعب هذا الموسم – لقد سجل 6 من أهداف النصر الثمانية الماضية في المنافسة.

لكن، أهدر عبد الرزاق حمد الله أكبر عدد من الفرص السهلة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (13) – لو سُجلت هذه الفرص لبات رصيد النصر 41 نقطة مقارنة برصيده الحالي (35).

سجل أهداف النصر الـ12 الماضية أمام الشباب في دوري المحترفين السعودي 11 لاعبًا مختلفًا – اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من هدف واحد ضمن هذه السلسلة هو لاعب الشباب الحالي حسن الراهب.