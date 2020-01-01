بيان رسمي - وزارة الرياضة تصدر عقوبات على الشباب في أزمة "الجاليات"

3 قرارات من الوزارة بشأن الواقعة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، نتائج التحقيقات التي أجرتها عقب أزمة "الجاليات" الشهيرة، التي شهدتها مواجهة النصر والشباب.

الليث الأبيض استضاف العالمي في 14 من فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الضيوف برباعية مقابل هدفين، لكنها شهدت جدلًا واسعًا على إثر حضور عدد من الجاليات الأجنبية للمباراة من مدرجات الشباب.

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واتهمت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إدارة الليوث بمحاولة خداع وزارة الرياضة، للحضور على مكافأة الوصول لنسبة الحضور الجماهيري المطلوب.

وزارة الرياضة أجرت تحقيقًا خلال الفترة الماضية حول الواقعة، واتخذت قرارًا بمنع خليف الهويشان؛ الرئيس التنفيذي للشباب، وأحمد المسعود؛ مدير المركز الإعلامي، من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الجاري، بناءً على ما تضمنته التصريحات الصدارة منهما من إساءات وتجاوزات في لفظها وسياقها.

أما ما يخص وقاعة حضور الجماهير، قررت الوزارة إحالة الأمر للجهات الأمنية المختصة لاستكمال ما يلزم بحكم الاختصاص، لضرورة التحقق من بعض الجوانب.