جارسيا: الشباب يُشبه فالنسيا، والعمران طلب الرحيل

المهاجم الشاب يخشى من عدم اللعب

قال لويس جارسيا المدير الفني لفريق الشباب السعودي أن هدفه الحالي هو تحسين الأداء من مباراة لأخرى وإنهاء دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في أفضل مركز ممكن.

الفريق العاصمي كان قد خسر آخر جولات البطولة أمام الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في جدة، وسيلعب مساء الخميس القادم على ملعبه أمام العدالة صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب.

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المدرب الإسباني تحدث مع صحيفة الاقتصادية عن أهدافه مع الشباب هذا الموسم بعد فقدان المنافسة على لقبي الدوري والكأس في السعودية، قائلًا "لدي هدفين، الأول تحسين مستوى الفريق من مباراة إلى أخرى، وإنهاء الدوري في أفضل وضع، أما الآخر فهو تخطي الاتحاد في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والوصول إلى النهائي ومن ثم الظفر باللقب".

"الدوري السعودي قوي جدًا، فيه لاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة للغاية. الفرق بينه وبين الدوري الإماراتي هو السماح هنا بإشراك 7 أجانب وهذا شيء مهم جدًا".

تابع "الشباب حاليًا يُشبه أندية فالنسيا وإشبيلية وفياريال في إسبانيا، وتاريخيًا هو أحد أفضل الأندية السعودية، لكن يبقى الأهم بالنسبة لي هو طريقة لعب الفريق والتي تُحدد كل شيء".

وأكد جارسيا على الإضافة الكبيرة التي سيُقدمها إيفر بانيجا للشباب بعد نجاح النادي في التعاقد معه في صفقة انتقال حر مؤخرًا، موضحًا أنه يعرفه جيدًا ويدرك أنه سيُحسن من مستوى الفريق كثيرًا.

وعن احتراف اللاعب السعودي في أوروبا، قال جارسيا "لا بد أن تكون لديه عقلية قوية للنجاح، وأن يعمل بشكل جيد للغاية، كما يحتاج إلى مدرب شجاع يمنحه الثقة للنجاح".

وأتم حديثه بتفجير مفاجأة صادمة لجماهير الليوث عن المهاجم الشاب عبد الله الحمدان، بالكشف عن طلبه الرحيل عن صفوف الشباب عقب التعاقد مع ماخيتي ديوب في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

موضحًا " الشباب كان يحتاج إلى لاعب رقم 9، لذلك اخترت التعاقد مع ديوب وهو مهاجم جيد، عندما جاء إلى الفريق كان لدينا لاعب آخر في المركز نفسه وهو الحمدان الذي اعتقد حينها أنه لن يلعب كثيرًا، لذلك تحدث معي وطلب الانتقال إلى فريق آخر، إذا قرر الاستمرار معنا فلا مشكلة بالنسبة لي، هو لاعب جيد وأتمنى له التوفيق دائمًا".

الشباب سيُواجه العدالة ثم الاتفاق في الدوري السعودي قبل أن يلعب لقاء ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الاتحاد، و الذي سيُقام في الرياض يوم 16 مارس القادم فيما ستُلعب موقعة الإياب الحاسمة في جدة يوم الخامس من أبريل المقبل.