العمران وديوب يغيبان عن مران الشباب استعدادًا للعدالة

الشباب يرغب في تعويض خسارته الكبيرة أمام الاتحاد

واصل الشباب اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة العدالة في الجولة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الفريق العاصمي كان قد خسر آخر جولات البطولة أمام الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في جدة، وسيلعب مساء الخميس القادم على ملعبه أمام العدالة صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب.

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وبدأ المران بتدريبات الإحماء والتي تضمنت تمارين السرعة وتقوية العضلات ثم خضع اللاعبون لتدريبات بدنية مكثفة.

وقسم المدرب لويس جارسيا اللاعبين إلى مجموعتين وطبق معهم عدة أفكار فنية ينوي العمل عليها خلال الفترة القادمة.

وغاب عن المران الثانئي ماخيتي ديوب وناصر العمران، إذ تواجدا في عيادة النادي.

ويُعاني المهاجم السنغالي من تمدد في الرباط الجانبي للركبة، فيما يشتكي لاعب الوسط السعودي من تمدد في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

الشباب سيُواجه العدالة ثم الاتفاق في الدوري السعودي قبل أن يلعب لقاء ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الاتحاد، و الذي سيُقام في الرياض يوم 16 مارس القادم فيما ستُلعب موقعة الإياب الحاسمة في جدة يوم الخامس من أبريل المقبل.