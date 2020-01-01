الشباب السعودي يثير الجدل بشأن مفاوضاته مع فرجاني ساسي

هل يفاوض الشباب فرجاني ساسي لضمه في يناير الجاري؟

أثار أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي لنادي الشباب السعودي، الجدل بشأن مفاوضات ناديه مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بعض التقارير الصحفية المصرية، نشرت تصريحات على لسان المسعود، ينفي خلالها دخول الشباب في مفاوضات مع فرجاني ساسي، من أجل ضمه في الشتاء.

المسعود كشف حقيقة تلك التصريحات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال تغريدة جاء فيها: "لم أنفِ أو أؤكد هذه المفاوضات، لذلك ما ورد في هذا الخبر غير صحيح".

وربطت بعض التقارير بين التونسي فرجاني ساسي، وفريقي الشباب والأهلي السعوديان، من أجل الانتقال لأحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك يوافق على سفر فرجاني ساسي إلى تونس

ساسي لا يمر بأفضل أيامه مع الزمالك خلال الوقت الحالي، في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها القلعة البيضاء، وأيضًا النتائج المتذبذبة للفريق مؤخرًا.

ويعد فرجاني ساسي واحدًا من أهم لاعبي الزمالك خلال الوقت الحالي، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب كأس مصر، وكأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

رحيل ساسي عن الزمالك أصبح مسألة وقت، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي تمر بها القلعة البيضاء خلال الوقت الحالي.