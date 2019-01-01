الشباب السعودي: وافقنا على كافة شروط هتان باهبري والقرار الآن بيده

صاحب الـ26 عامًا يماطل في التجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ألقى مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، بالكرة في ملعب هتان باهبري؛ مهاجم الفريق، في مسألة تجديد عقده مع الفريق.

عقد اللاعب من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع خلال يناير الجاري لأي نادٍ على أن ينتقل له في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

بعض التقارير أكدت أن غياب هتان عن مواجهة الشباب أمام اتحاد جدة، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، جاء بعدما قرر مجلس الإدارة تجميده لرفض تجديد عقده.

الهلال يتحرك لضم هتان باهبري ورئيس الشباب يستغل الموقف

وأوضح أحمد مسعود؛ مدير المركز الإعلامي للنادي العاصمي، بعض الأمور في مسألة تجديد عقد المهاجم، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يكثر الحديث عن الكابتن هتان باهبري وحول مستقبله مع الشباب وكل ما نستطيع تأكيده هو بأن إدارة النادي وافقت على كافة شروط اللاعب، والقرار أصبح بيده وليس بيد إدارة النادي.. وكلنا أمل بأن يستمر اللاعب مع كتيبية الليوث".

وأضاف: "الشباب يعيش فترة استقرار فني، وذلك أمر قد لا يروق للبعض، لذا نرى من يحاول تشتيت الجمهور واحباطهم من خلال نشر الأكاذيب والشائعات، لكن علاقة الثقة بين الجماهير والإدارة أكبر من كل ذلك".

مدير المركز الإعلامي اختتم: "إدارة النادي تعمل ليل نهار لإعادة وهج الشباب ولتنظيم أمور النادي من الداخل حتى لا تتكرر المشكلات والأزمات المالية التي عصفت في الفريق في السنوات الأخيرة، لذا ..لابد أن يستمر العمل والعطاء المبني على ثقتكم .. وبإذن الله سنَسعد جميعاً بعودة "شيخ الأندية" إلى سابق عهده".

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يكثر الحديث عن الكابتن هتان باهبري وحول مستقبله مع #الشباب وكل ما نستطيع تأكيده هو بأن إدارة النادي وافقت على كافة شروط اللاعب، والقرار أصبح بيده وليس بيد إدارة النادي..

وكلنا أمل بأن يستمر اللاعب مع كتيبية الليوث .. — أحمد المسعود (@Ahmad_AlMasoud) ٣٠ يناير ٢٠١٩

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن صاحب الـ26 عامًا اتفق مع الهلال على الانضمام له، لذلك لا يرغب في تجديد عقده.

وعرض مسؤولو الزعيم على نظرائهم في الشباب شراء عقد اللاعب خلال يناير الجاري إلا أن الأخير بالغ في مطالبه المادية ورفض العرض.