الشباب: معسكر ألمانيا حقق جميع أهدافه والانسجام كان سمته

مدير الكرة بالشباب يتحدث عن معسكر ألمانيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى خالد المعجل، مدير إدارة كرة القدم بنادي الشباب السعودي، أن معسكر فريقه الذي أقيم بألمانيا استعدادًا للموسم الجديد، حقق جميع أهدافه.

وأقام نادي الشباب معسكرًا في ألمانيًا مؤخرًا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

المعجل قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خورخي ألميرون، تعرّف على جميع اللاعبين الذين أظهروا الجدية المطلوبة مع تنفيذهم الخطط التي يرغب تطبيقها خلال البطولات التي يشارك فيها الفريق سواء محليًا أو خارجيًا".

مدير الكرة بالشباب تابع: "كان الانسجام إحدى سمات المعسكر، كذلك الارتياح الكبير من قبل عناصر الفريق وتعاونهم أمر مميز، وننتظر أن ينعكس هذا الإعداد بالإيجاب على نتائج الفريق في منافسات الموسم".

وشهد ختام معسكر فريق نادي الشباب، الخسارة من فريق لاتسيو الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك قبل العودة إلى العاصمة السعودية الرياض.

الشباب لعب 4 مباريات ودية قبل مواجهة لاتسيو، أمام دوسلدورف فوتونا وجوتر سلوه وجواهيد إيجلز وبادربون وديًا.

الجهاز الفني للشباب بقيادة ألميرون، منح لاعبي الليوث راحة لمدة يومًا واحدًا، بعد العودة إلى الرياض، قبل مواجهة الفتح بافتتاح الدوري السعودي للمحترفين.