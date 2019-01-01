الشباب يختتم ودياته في ألمانيا بمواجهة لاتسيو

الليوث تستعد للموسم الجديد في ألمانيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الشباب السعودي اختتام مبارياته الودية الإعدادية في ألمانيا بمواجهة لاتسيو الأربعاء القادم.

ويتواجد الشباب في ألمانيا منذ 21 يوليو الماضي ضمن معسكره الإعدادي للموسم الجديد، والممتد حتى الثامن من أغسطس الجاري.

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وكان من المفترض أن يلعب الفريق ضد أتليتك بيلباو الإسباني المتواجد في ألمانيا كذلك، لكن صعوبات ما أدت لإلغاء المباراة.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي على تويتر اليوم عن مواجهة لاتسيو الإيطالي في آخر مبارياته الودية في ألمانيا، قبل العودة للسعودية ومواصلة التدريبات حتى المباراة الرسمية الأولى وستكون أمام الفتح في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

يُذكر أن المعسكر شهد مغادرة عدد من اللاعبين بشكل مبكر بسبب تعرضهم للإصابة، وأبرزهم صوماليا وحسن الراهب وآخرهم فهد غازي، فيما غادر المهاجم كونستانتين بوديسكو دون إذن من النادي.