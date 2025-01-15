عبدالرزاق حمدالله "شبح" في مباراة الشباب والرياض رغم الهدف .. وعودة عمر السومة الأمل في إشعال "غيرته"!

الهدف القاتل أنقذ حمدالله أمام الرياض بعد مستوى سيئ جديد..

على مدار 6 سنوات كاملة مع النصر والاتحاد.. قدّم المهاجم عبدالرزاق حمدالله، لوحات فنية رائعة في ملاعب السعودية المختلفة؛ قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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حمدالله مثّل النصر في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021؛ قبل أن يتم "فسخ عقده"، لينتقل بعدها إلى نادي الاتحاد الذي ارتدى قميصه من يناير 2022 إلى يوليو 2024.

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وعلى الرغم من تلقيه العديد من العروض الخليجية، بعد الرحيل عن العميد الاتحادي؛ إلا أن المهاجم المغربي البالغ من العمر 34 سنة، اختار البقاء في الملاعب السعودية مع الشباب؛ لكي يصبح "الهداف التاريخي" لمسابقة دوري المحترفين.

الأسطورة السورية عمر السومة، هو "الهداف التاريخي" الحالي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفًا، سجلهم في الفترة من 2014 إلى 2022، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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عودة عمر السومة تزيد من "حماس" عبدالرزاق حمدالله

الكثيرون كانوا يعتقدوا أن مسيرة السومة في الملاعب السعودية، قد انتهت تمامًا؛ بعد رحيله عن صفوف الفريق الأهلاوي، وانضمامه إلى نادي العربي القطري في صيف 2022.

لكن.. الأسطورة السورية فاجأ الجميع، وانضم منذ أيام قليلة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة؛ ليعود إلى الملاعب السعودية مجددًا، وذلك بعد عامين ونصف من الرحيل.

هذه العودة يبدو أنها زادت من "حماس" عبدالرزاق حمدالله، الذي سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+7، خلال فوز فريقه الشباب (2-1) على نادي الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ومع التراجع الكبير في مستواه، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ يبدو أن عودة السومة للملاعب السعودية، ستكون "الأمل الوحيد" في إشعال غيرة حمدالله، من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، وسط الصراع الشرس على لقب "الهداف التاريخي".

ولم يفعل حمدالله أي شيء تقريبًا وكان كـ"الشبح"، طوال الدقائق الـ90 من عمر المباراة ضد الرياض؛ حيث لم يظهر إلا عندما كان "يحتج" على الحكم و"يغضب" من زملائه في صفوف الشباب؛ قبل أن يسجل هدفه القاتل؛ رقم 135 في مسيرته بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، عبر التاريخ.

"استعراض فاشل وقرارات متأخرة" ضد نادي الرياض

بعيدًا عن "الهدف القاتل".. يُمكن تلخيص ظهور عبدالرزاق حمدالله في مباراة الشباب والرياض، مساء اليوم الأربعاء، في 4 لقطات فقط؛ على النحو التالي:

- الدقيقة 22: حاول "الاستعراض" برفع الكرة فوق حارس الرياض الذي ارتمى على الأرض؛ إلا أنه وضعها في جسده.

- الدقيقة 52: استلم الكرة داخل منطقة الـ18 وكان في وضع جيد لـ"التسديد"؛ لكنه تأخر في ذلك ليبعدها مدافع الرياض.

- الدقيقة 62: سدد على "الطائر" من داخل منطقة الـ18؛ إلا أنها ارتطمت في رأس مدافع الرياض وصولًا للحارس.

- الدقيقة 88: سدد كرة رأسية "خطيرة" دون أي مراقبة دفاعية؛ تصدى لها حارس الرياض المتألق ميلان بوريان.

المثير في الأمر أن اللقطتين اللتين جاءتا في الدقيقتين 22 و52، تم احتسابهما "تسلل" من الأساس، بقرار من حكم المباراة؛ لكن على الرغم من ذلك كان تصرف حمدالله فيهما، غريب للغاية.

لذلك.. ما يُقدمه عبدالرزاق حمدالله في هذه الأيام مع الفريق الشبابي، بعيدًا عن الهدف القاتل الذي سجله في شباك الرياض؛ يجعل محبيه يتحسرون على الفترة التي أبدع فيها بقميصي النصر والاتحاد.

جدير بالذكر أن الشباب وصل بالفوز (2-1) على الرياض، إلى النقطة 26 من 15 مباراة، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.