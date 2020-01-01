قرار مفاجئ من الشباب بشأن الحكام الأجانب في الدوري السعودي

الحكام الأجانب يُديرون جل مباريات الدوري السعودي

اتخذت إدارة نادي الشباب قرارًا مفاجئًا بشأن الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات الفريق المتبقية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على ملعبه.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النادي العاصمي أرسل طلبًا لاتحاد كرة القدم السعودي يطلب خلاله عدم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مبارياته المتبقية على ملعبه في الدوري السعودي، وستكون أمام العدالة والتعاون وأبها والحزم.

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ويمنح الاتحاد السعودي الحق لكل نادٍ أن يطلب حكامًا أجانب لإدارة مبارياته على ملعبه، وقد طلب الشباب العودة لإسناد المباريات للحكام السعوديين لعدم قناعته بأداء الحكام الأجانب خلال المباريات الأخيرة للفريق خاصة أمام أبها والنصر والفيصلي.

وأوضح ممدوح المرداسي المستشار التحكيمي في نادي الشباب لصحيفة الرياضية أن إدارة النادي اتخذت هذا القرار لكثرة أخطاء الحكام الأجانب خلال مباريات الليوث الأخيرة، وأضاف أن الحكام الأجانب دون المستوى المأمول لإدارة مباريات بحجم الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن أغلب حكام المباريات الأخيرة جاؤوا من دول تصنيفها التحكيمي ضعيف.

وأكد المرداسي أن هذا القرار يأتي أيضًا في إطار دعم الحكم السعودي، مبديًا أمله أن يكون عند حسن الظن وثقة النادي به، وأن يحظى الحكام المحليون بثقة بقية الأندية السعودية والوسط الرياضي.