جارسيا يبدأ عمله مع الشباب أمام الأهلي في الدوري السعودي

المدرب المؤقت سيقود الفريق أمام أبها

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الشباب السعودي قررت تأجيل بدء المدرب الجديد لويس جارسيا بلازا عمله مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى مباراة الجولة الـ13 في الدوري السعودي أمام الأهلي.

وكان النادي قد قرر إقالة مدربه السابق خورخي ألميرون بعد الخسارة الصادمة أمام الشعلة والخروج من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد عُين المدرب السعودي سلطان القنوي بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.

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وأعلن الليوث الخميس الماضي التعاقد مع الإسباني جارسيا بلازا حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التجديد لموسم آخر، وينتظر الشباب حاليًا وصول المدرب للرياض لتسليمه التقرير الفني الخاص بالفريق والذي أعده المدرب السابق ألميرون.

وأضافت الرياضية أن جارسيا لن يتواجد على دكة بدلاء الشباب خلال مواجهة أبها في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بل سيتسلم قيادة الفريق بدءً من مواجهة الأهلي في الجولة الـ13 على أن يتولى المدرب المؤقت سلطان القنوي قيادة الشباب أمام أبها.

يُذكر أن الشباب خسر مباراة الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد 4-3 ليتراجع للمركز التاسع من جدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر، وقد وصل الفريق لدور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث سيلعب ضد الشرطة العراقي.