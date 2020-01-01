جارسيا يُطالب بسرعة تجهيز المفرج لتعويض بلعمري في الشباب

أزمة دفاعية كبيرة في الشباب

طلب لويس جارسيا المدير الفني للشباب السعودي من جهازه الطبي سرعة تجهيز المدافع متعب المفرج لحل الأزمة الدفاعية التي تضرب الفريق نتيجة غياب جمال بلعمري للإصابة.

الشباب يفتقد حاليًا لمدافعه الجزائري الذي غادر إلى فرنسا مؤخرًا للخضوع إلى برنامج تأهيلي طبي في مركز متخصص للتعافي من إصابة الكاحل التي يُعاني منها منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يعود اللاعب بعد شهر من الآن مما سيُبعده عن عدد من المباريات المهمة للشباب أبرزها نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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ويخضع المفرج حاليًا لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ شهر تقريبًا، وقد طلب المدرب الإسباني سرعة تجهيزه للعب وتعويض غياب بلعمري.

الشباب كان قد نجح في التأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد تجاوزه الشرطة العراقي بنتيجة إجمالية 7-0، وسيلعب ضد الفائز من مواطنه الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي، وقد انتهى لقاء الذهاب بينهما في جدة بالتعادل 1-1 وسيخوضان الإياب يوم السبت 15 فبراير الجاري.