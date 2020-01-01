الشباب يُثير الجدل بعد إعلانه غياب مدربه عن مواجهة الوحدة بسبب كورونا

المدرب الجديد لن يكون حاضرًا في أولى المباريات بعد العودة

أعلن نادي الشباب السعودي غياب مدربه الجديد بيدرو كايشينيا عن قيادة الفريق أمام الوحدة ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وذلك بسبب خضوعه لفترة "الحجر الاحترازي" وفقًا لتعليمات وزارة الصحة وبروتوكول وزارة الرياضة السعودية.

النادي العاصمي كان قد تعاقد مع المدرب البرتغالي عقب رحيل مدربه السابق لويس جارسيا الذي رفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري مشترطًا تجديده لموسم إضافي وهو ما رفضته الإدارة الشبابية.

ونشر النادي تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أكد فيها غياب المدرب عن مواجهة الوحدة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم السعودية.

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إذ أعاد جزء كبير من الجمهور نشر تغريدات سابقة حملت تعليقات وصور تؤكد تواجد المدرب في تدريبات الفريق وتواصله مع اللاعبين واحتكاكه بهم خلال فترة الحجر الاحترازي.

وطرحت الجماهير تساؤلًا حول وجوب عزل جميع لاعبي الشباب بعد احتكاكهم بالمدرب قبل خضوعه لفترة الحجر الاحترازي المقرة من وزارة الصحة السعودية والمقدرة بسبعة أيام.