الشباب والخلود | "هداف وصانع ألعاب ذكي" .. إعصار عبدالرزق حمدالله يدمر جدار مارسيلو جروهي المنيع

حمدالله يتوهج ويقود الشباب إلى ثمن نهائي أغلى البطولات..

"مواجهتان في مباراة واحدة".. هكذا خاض النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لقاء فريقه الشباب أمام الخلود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

حمد الله بخلاف مواجهة الخلود ومحاولته خطف بطاقة التأهل مع الليث الشبابي، إلى ثمن نهائي الكأس؛ كان في تحدٍ شخصي ضد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود.

جروهي وحمدالله تزاملا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الفترة من يناير 2022 إلى صيف 2024، قبل أن ينتقل الحارس البرازيلي للخلود، والمهاجم المغربي للشباب.

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وفي هذا التحدي الشخصي، انتصر عبدالرزاق حمدالله على جروهي بـ"القاضية"؛ رغم أن الحارس البرازيلي تألق بشدة في بداية المباراة.

"هداف وصانع ألعاب" .. إعصار عبدالرزاق حمدالله يدمر جدار جروهي

دخل حمدالله مباراة الشباب والخلود بقوة؛ حيث سدد كرة رأسية قوية من داخل منطقة الـ18، في الدقيقة الثامنة؛ تألق مارسيلو جروهي في إبعادها من خط المرمى، إلى ركلة ركنية.

وطلب المهاجم المغربي من حكم المباراة، العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، على أمل أن تكون الكرة قد تخطت خط المرمى؛ إلا أن الأخير أكد على أن تصدي الحارس البرازيلي "صحيح"، وأمر باستكمال اللعب.

وبعد هذه اللقطة.. اختفى عبدالرزاق حمد الله قليلًا، بسبب الرقابة الدفاعية عليه، قبل أن يعود في الدقيقة 36، وهذه المرة في دورٍ جديد، كصانع ألعاب وليس كهداف.

المهاجم المغربي هرب بذكاء من الرقابة الدفاعية؛ حيث خرج من منطقة الـ18 واتجه إلى مركز الجناح الأيمن، قبل أن يرسل كرة رائعة إلى زميله الإيطالي جياكومو بونافينتورا، على حدود نقطة الجزاء، والذي سجل منها هدف التعادل للشباب (1-1)، في الدقيقة 36.

وبالشوط الثاني.. انفجر عبدالرزاق حمدالله "تهديفيًا"؛ حيث ضاعف النتيجة للشباب في الدقيقة 65، وبرأسية أكثر من رائعة، غالطت الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

وعاد حمدالله وأحرز الهدف الثاني الشخصي له والثالث للشباب، في الدقيقة 80 من عمر المباراة؛ حيث وجد نفسه وجهًا لوجه أمام المرمى الخالي، بعد مجهودٍ فني وبدني مبهر من زميله بونافينتورا.

ولم ينس حمدالله "العشرة" مع جروهي؛ حيث قام بمساعدته وحرص على الاطمئنان عليه، عندما سقط الحارس البرازيلي على أرضية الملعب، في الشوط الثاني، متأثرًا بالإصابة؛ في مشهد أكثر من رائع.

وبالمجمل.. يسير عبدالرزاق حمدالله بخطوات ثابتة للإبداع بقميص نادي الشباب، بعد سنوات التألق مع النصر والاتحاد؛ حيث سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات رسمية، خاضهم مع الفريق الأول لكرة القدم - حتى الآن -.