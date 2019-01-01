فيديو - الخيبري ينفعل على مشجع ويلقي جواله أرضًا

لاعب الليث لم يتمالك نفسه أمام استفزاز المشجع

خرج عبد الملك الخيبري؛ لاعب الشباب السعودي، عن شعوره أمام تصرف أحد جماهير ناديه، ليقوم بإلقاء جوال المشجع على الأرض.

الأزمة بدأت عندما وصلت حافلة الليوث إلى أحد الفنادق، لينزل الخيبري من الحافلة ويبدأ عدد من الجماهير الالتفاف حوله، لالتقاط الصور التذكارية معه.

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وخلال التقاط الصور، قام أحد المشجعين للاعب الشباب: "أنا لا أعرف أين تلعب"، ليقوم صاحب الـ33 عامًا بالقاط الجوال من يده، وإلقائه أرضًا.

وكاد أن يعتدي المشجع على لاعب وسط الليث الأبيض لولا أن الأمن الموجود أمام الفندق منعه من الدخول.

عبدالملك الخيبري لاعب الهلال السابق والشباب

الحالي يدفع احد المشجعين !#عبدالملك_الخيبري pic.twitter.com/YJLG249snQ — توكس . (@twxx7) November 1, 2019

يذكر أن الخيبري بدأ مسيرته لاعبًا في صفوف القادسية، ومنه انتقل إلى الشباب في عام 2008.

وفي عام 2016 ارتدى صاحب الـ33 عامًا قميص الهلال لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن يعود مجددًا إلى الليث في الميركاتو الصيفي الماضي.