فيديو | في مباراة مجنونة بسباعية ..الشباب يسقط أمام الاتفاق ويبتعد خطوة جديدة عن اللقب

الليث الأبيض تجمد رصيده عند 48 نقطة

خطف الاتفاق فوزًا مثيرًا أمام الشباب برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الليث الأبيض افتتح التهديف في المباراة مبكرًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعدما قُطعت الكرة بشكل خاطئ في وسط ملعب الاتفاق، لتصل إلى إيجالو في منطقة الجزاء، سددها على يسار رايس مبولحي؛ حارس المرمى.

وفي الدقيقة 20، أشار الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالح الشباب، إثر عرقلة سيباستياو جونيور، نجح منها إيجالو في تسجيل ثاني الأهداف في المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، قلص المغربي وليد أزارو الفارق، مسجلًا الهدف الأول للإتي في المباراة، بعدما راوغ مدافع الليوث، ثم سدد الكرة على يسار الحارس زيد البوادي.

الاتفاق أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني بغرابة شديدة، إذ أن سليمان دوكارا سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس البوادي، لتسكن شباكه.

وألغى حكم اللقاء هدف ثالث للشباب، بعد انفراد إيجالو بالحارس وتسديده في الشباك، بعدما أشار حكم الراية وجود تسلل.

الاتفاق تقدم للمرة الأولى في المباراة محرزًا هدفه الثالث، بعدما مرر محمد الكويكبي كرة داخل منطقة الجزاء إلى أزارو، الذي سددها مباشرة في المرمى.

وعاد الليوث النتيجة في الدقيقة 75، من هجمة منظمة، انتهت عند فابيو مارتينيز داخل منطقة الـ18، سددها في المرمى بنجاح.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق، خطف محمد الكويكبي الفوز لفريقه مسجلًا الهدف الرابع، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت سقف المرمى.

بهذا الفوز تجمد رصيد الشباب عند 48 نقطة، ليمنح فرصة للهلال للاقتراب أكثر من اللقب، فيما ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 41 في المركز الخامس.