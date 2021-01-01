في بيان رسمي | الشباب: ثقتنا في المحليين لم تكن بمحلها وسنستعين بحكام أجانب في القادم

إدارة البلطان ترصد الأخطاء التي تعرض لها الفريق أمام القادسية والاتحاد

أصدر مجلس إدارة نادي الشباب السعودي اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، معلنًا من خلاله الاستعانة بحكام أجانب فيما تبقى له من مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبديًا استغرابه من عدم معاقبة الحكام على أخطائهم رغم اعترافات لجنة الحكام.

الليث الأبيض تلقي الهزيمة بالأمس، أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، إذ سجل العميد هدف الفوز في الدقيقة 82 من ضربة جزاء، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المحلي.

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وجاء نص بيان الشباب كالتالي:

تعرب إدارة نادي الشباب عن استنكارها واستيائها الشديدين من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خصوصاً في المواجهات الأخيرة، والتي ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات وذلك بإجماع المحللين التحكيميين وباعتراف من لجنة الحكام كما حدث في مواجهة الفريق أمام القادسية.

وتعتزم إدارة الشباب الاستعانة بالحكام الأجانب فيما تبقى من مواجهات، وذلك بعد أن وضعت في السابق ثقتها بالحكم المحلي والتي لم تكن بمحلها، ولمن لا يستحقها.

كما أن الإدارة تراقب باستغراب عدم معاقبة أو محاسبة الحكام المخطئين من قبل لجنة الحكام بل مكافأتهم بتكليفهم بمباريات أخرى متجاهلة أخطائهم التي ساهمت في خسارة الفريق لعدد من النقاط خلال الفترة الماضية، مما يؤثر على عدالة المنافسة على الرغم من توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، وهي بذلك تفتح المجال لارتكاب مزيد من الأخطاء المؤثرة التي تؤثر على ترتيب الدوري.

وإننا نختم بياننا هذا لنؤكد به على عزيمة فريقنا وبهمة لاعبيه على تخطي هذه الصعاب بتوفيق من الله العلي القدير،،، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وعقب البيان، نشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو رصد خلاله الأخطاء التي تعرض لها الفريق خلال المباراتين الأخيرتين أمام القادسية والاتحاد.

⭕️ جانب من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها #الشباب في آخر مواجهتينhttps://t.co/x4eYVF23Ik — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 11, 2021

يذكر أن الشباب يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال؛ محتل الوصافة، والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.