الشارقة يمهد طريق بيانيتش إلى دوري روشن .. "قرار رسمي يحسم مصيره ونجم الهلال السابق"

هل ينتقل نجم برشلونة الأسبق إلى الدوري السعودي؟

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، عن رحيل لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تزامنًا مع عدم التوصل لاتفاق نحو تمديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.

وارتبط اسم بيانيتش بوجود رغبة سعودية من أجل التعاقد معه رسميًا، وتحديدًا نادي الرائد، حيث ذكر الإعلامي سانتي آونا، قبل أيام، بأن بيانيتش سافر إلى المملكة، للالتقاء برئيس الرائد، والذي يسعى للوصول إلى اتفاق مالي مع نجم برشلونة السابق، ليخوض تجربة احترافية جديدة في الخليج، من بوابة دوري روشن السعودي.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الشارقة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، رسالة وداعية لثلاثة لاعبين؛ وهم موسى ماريجا، نجم الهلال السابق، وميراليم بيانيتش وسيباستيان تيجالي، تحت عبارة "شكرًا على كل ما قدمتموه للملك".

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وانتقل بيانيتش إلى صفوف الشارقة، قادمًا من برشلونة، في صفقة انتقال حر، في سبتمبر 2022، وعلى مدار موسمين، خاض اللاعب 61 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 16 تمريرة حاسمة.

ولعب بيانيتش في صفوف عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل ليون الفرنسي وروما ويوفنتوس الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني، كما تمت إعارته إلى صفوف بيشكتاش التركي، خلال فترة احترافه مع العملاق الكتالوني، كما مثّل منتخب البوسنة والهرسك في 115 مباراة دولية، سجل خلالها 18 هدفًا.