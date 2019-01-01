الشارقة يستحوذ على جوائز شهر أبريل بالدوري الإماراتي

تعرف على جوائز الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن دوري الخليج العربي الإماراتي، عن أسماء الفائزين بجوائز الشهر، ضمن منافسات البطولة، حيث استحوذ عليها لاعبا الشارقة ومدربهما.

وفاز البرازيلي إيجور كورنادو، بجائزة أفضل لاعب في الشهر، باختيار الجماهير، متفوقًا على سيباستيان تيجالي، مهاجم الوحدة، وليروي جورج لاعب بني ياس.

وحصل عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، على أفضل حارس بالشهر، متفوقًا على شقيقه علي الحوسني حارس عجمان، ومحمد الشامسي.

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وحصد عبد العزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، على لقب مدرب الشهر للمرة الخامسة على التوالي، متفوقًا على تين كات مدرب الوحدة ورودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي دبي.

يأتي ذلك يتكرر ما حدث خلال شهر أكتوبر، حينما استحوذ نادي الشارقة على جوائز الشهر.

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ومن المقرر أن يتسلم الحائزون على الجوائز، قبل بداية مباراتهم بالجولة 24 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، أمام الوصل.