شباب الأهلي يُعلن تفاصيل إصابة ماجد حسن

ماجد حسن أصيب خلال مباراة سوبر الإمارات، وشباب الأهلي أعلن اليوم تفاصيل الإصابة ومدة الغياب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم تتوقف خسائر شباب الأهلي في مباراة كأس سوبر الإمارات أمام الشارقة عند خسارة اللقب، بل امتدت لتشمل لاعبه ماجد حسن.

لاعب الوسط الإماراتي غادر ملعب آل مكتوم بنادي النصر في دبي بعد 31 دقيقة من صافرة البداية نتيجة معاناته من الإصابة.

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شباب الأهلي أعلن اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية، والتي أوضحت إصابته بتمدد في الرباط الجانبي للركبة.

وسيغيب ماجد حسن عن اللعب لفترة تتراوح بين 6-8 أسابيع، مما يعني غيابه عن بداية الموسم الجديد من دوري الخليج العربي بجانب بقية مباريات كأس الخليج العربي.

يُذكر أن مباراة سوبر الخليج العربي والتي جمعت الشارقة بطل دوري الخليج العربي مع شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية كما تنص لوائح البطولة والتي ابتسمت للشارقة.