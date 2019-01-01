نجم الشارقة: لقاء بن زيما المفاجأة الأفضل لي في الإمارات

نجم الشارقة يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى إيجور كورنادو سعادته الكبيرة بالتواجد في الإمارات واللعب لنادي الشارقة، مؤكدًا أنه يشعر بالراحة الكاملة ويتطلع لمواصلة النجاح والتألق الموسم القادم.

وساهم لاعب باليرمو السابق بقوة في فوز الشارقة بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي بعد غياب سنوات طويلة، ويقضي حاليًا إجازته الصيفية في البرازيل.

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ووصف كورنادو في تصريحات صحفية من البرازيل الحياة في الإمارات بأنها مريحة ومزدحمة بالمفاجآت الجميلة، مؤكدًا أنه يعيش وقتًا مميزًا مع "الملك".

وقال صاحب الـ26 عامًا أن لقاء الصدفة الذي جمعه مع كريم بن زيما مهاجم ريال مدريد هو المفاجأة الأجمل والأفضل له في الإمارات.

وقد كشف كواليس هذا اللقاء بقوله "كنت أتسوق في سوق تجاري صغير وبالصدفة تواجد كريم بن زيما في المكان نفسه، أحد الأشخاص المرافقين له عرفني لأنه مشجع للشارقة، تحدث معي واصطحبني للحديث مع بن زيما وأخبره كيف ساعدت الشارقة للفوز بلقب الدوري بعد غياب طويل، وأنني حصلت على جائزة أفضل لاعب أجنبي، وبن زيما كان رائعًا معي والتقطنا معًا الصور التذكارية".

أضاف حول قضاء عطلته الصيفية مع أصدقائه وعائلته "أصدقائي وعائلتي ساهموا بتتويجي باللقب في الموسم الماضي، جميعهم أبطال بالنسبة لي".

أضاف "سنعمل حاليًا دون ضغوطات استعدادًا للموسم الجديد، نتطلع كذلك لتحقيق نتائج جيدة في دوري أبطال آسيا التي أراها بطولة كبيرة".

وأتم اللاعب البرازيلي مؤكدًا على ضرورة الاستعداد جيدًا لتقديم موسم آخر رائع، كما شدد على أهمية أن يلعب الفريق بنفس روح وطموحات الموسم الماضي.