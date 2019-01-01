عبد العزيز العنبري يُحدد 4 أسباب لتعادل الشارقة مع بني ياس

المتصدر خسر نقطتين في صراعه مع شباب الأهلي والعين

جدد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة ثقته بلاعبي الفريق وقدرتهم على تعويض تعادلهم السلبي المخيب مع بني ياس مساء اليوم الثلاثاء في مباراة الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

وانطلقت الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي اليوم الثلاثاء بعد فترة توقف دامت 5 أسابيع تقريبًا بسبب مشاركة المنتخب الإماراتي في مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ومن ثم بطولة كأس الخليج العربي 24.

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ولم تتوقف خسائر "الملك" عند هذا الحد بل غادر نجمه الأبرز إيجور كورنادو الملعب بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ87، مما سيعرضه للإيقاف لمباراة واحدة على الأقل وستكون أمام النصر في الجولة التاسعة من البطولة.

وتحدث العنبري بعد المباراة محددًا 4 أسباب أساسية لفقدان نقطتين أمام الضيف السماوي، إذ قال "كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة كونها تأتي بعد فترة توقف للمسابقة، ونظرًا كذلك لوضع الفريق الصعب قبل المباراة".

"المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمام العين في مباراة كأس الخليج العربي أثر عليهم سلبًا اليوم، وعلينا الاعتراف أن خبرة المدرب شايفر الكبيرة زادت من صعوبة اللقاء اليوم".

أضاف "قدر الله وما شاء فعل، نبارك لبني ياس مستواهم الجيد خلال المباراة، إيجور كورنادو لاعب مهم لكن طرده جزء من كرة القدم وسنرى كيف سنتعامل مع غيابه".

وأتم قائلًا "ثقتي دائمًا في المجموعة الموجودة في الملعب ومتفائل بتقديمهم الأفضل".

الشارقة عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي دبي الذي سيلعب غدًا الأربعاء أمام الوحدة في دبي.