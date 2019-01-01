ريجيكامب: الوصل يُواجه سوء حظ كبير، ومواجهة الشارقة في الدوري مختلفة عن الكأس

لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل يتحدث عن مواجهة الشارقة في دوري الخليج العربي الإماراتي بعدما كان قد خسر 4-0 في مباراة كأس الخليج العربي الأسبوع ال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل أن فريقه يُواجه سوء حظ كبير هذا الموسم، خاصة على صعيد الإصابات التي تلاحق نجومه.

الوصل يستعد لمواجهة الشارقة غدًا السبت في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي بعدما كان قد خسر أمامه خلال الأسبوع الماضي 4-0 ضمن بطولة كأس الخليج العربي.

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ريجيكامب بدأ تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بالتأكيد على اختلاف مواجهة الدوري عن الكأس، إذ قال "مباريات الدوري تختلف عن الكأس، لأن كل فريق يدفع بأفضل لاعبيه منذ البداية، وهو ما سيزيد من قوة المباراة".

ومن ثم أضاف المدرب الروماني حول وضع فريقه "لن أتوقف طويلًا عند سوء الحظ الذي يواجه الوصل، خاصة على صعيد الإصابات، علينا ألا نركز إلا على شيء واحد في مباراة الشارقة وهو الفوز".

"الإصابات لاحقت الفريق خلال الفترة الماضية، ما أتمناه أن يكون اللاعبون في جاهزية بدنية جيدة خلال مواجهة الشارقة".