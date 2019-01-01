محمد عبد الباسط: شكرًا للوحدة، الشارقة بوابتي لمنتخب الإمارات

لاعب الملك الجديد يتحدث عن تلك الخطوة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد عبد الباسط لاعب الشارقة الجديد أنه يطمح لارتداء قميص منتخب الإمارات في الفترة القادمة.

وأتم عبد الباسط انتقاله من الوحدة إلى الشارقة لينضم لزميليه سالم سلطان وطارق الخديم، وقد وقع عقدًا مع بطل دوري الخليج العربي يمتد حتى عام 2022.

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وقد نقل موقع دبي الرياضية قول اللاعب عن تلك الخطوة " نادي الشارقة كبيرٌ بإنجازاته وتاريخه وجمهوره، وهدفي أن يكون نادي الشارقة بوابتي إلى المنتخب الوطني".

أضاف "أشكر كل من وثق في محمد، وفي جهوده، وسأبذل كل ما لدي لخدمة الفريق والنادي. أسعى للمساهمة من جديد في هذه الإنجازات مع الشارقة".

وأتم صاحب الـ23 عامًا متوجهًا بالشكر لفريقه السابق "الوحدة" على المواسم الخمسة التي قضاها بين جدران النادي، واصفًا إياها بالمليئة بالإيجابية والبطولات.

يُذكر أن عبد الباسط ارتدى قميص الوحدة قادمًا من عجمان صيف 2015، وقد خاض مع الفريق في الموسم الأخير 14 مباراة في دوري الخليج العربي لم يُسجل خلالها أي هدف.