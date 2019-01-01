إيجور كورونادو على رأس 6 غائبين عن الشارقة أمام النصر

مباراة صعبة أمام متصدر الدوري الإماراتي

يستعد الشارقة لمواجهة النصر على استاد آل مكتوم بنادي النصر مساء غدٍ الأحد في مباراة الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وكان الفريق قد خسر نقطتين في صراعه على الصدارة مع شباب الأهلي والعين بتعادله السلبي المخيب مع بني ياس، وخسر كذلك نجمه إيجور كورونادو بخروجه من المباراة عند الدقيقة الـ87 بالبطاقة الحمراء.

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تلك البطاقة الحمراء ستُكلف النجم البرازيلي متابعة مباراة الشارقة والنصر من المدرجات، وسيغيب معه 5 لاعبين آخرين مما يزيد ظروف الملك صعوبة.

أبرز هؤلاء الخمسة هو المدافع شاهين عبد الرحمن الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة بني ياس، ومعه سيغيب الرباعي سيف راشد وطارق الخديم وأحمد سيف وحمد جاسم.

وكان المدير الفني عبد العزيز العنبري قد قال عن طرد إيجور أمام بني ياس " إيجور كورونادو لاعب مهم لكن طرده جزء من كرة القدم وسنرى كيف سنتعامل مع غيابه".

يُشار لأن الشارقة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي دبي و5 نقاط عن العين صاحب المركز الثالث.

ويتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وكان قد عاد بتعادل قاتل من مواجهة العين على استاد هزاع بن زايد، إذ بقي مهزومًا حتى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع حين أحرز أنتونيو توزي هدف التعادل 2-2 من ركلة جزاء تسببت في طرد مدافع البنفسجي محمد فايز.