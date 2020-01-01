ريان منديز: الضغوطات على لاعبي الشارقة قبل مواجهة العين إيجابية

قمة مباريات الجولة القادمة من الدوري الإماراتي

اعترف ريان منديز مهاجم الشارقة الإماراتي بوجود الكثير من الضغوطات عليه وزملائه قبل مواجهة العين في قمة الجولة الـ16 لدوري الخليج العربي، لكنه وصف تلك الضغوطات بالإيجابية.

حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الماضي سيحل ضيفًا على العين في استاد هزاع بن زايد في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يحتاج الفريقان للفوز للحفاظ على آمالهما في منافسة شباب الأهلي على اللقب.

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المهاجم البرازيلي بدأ تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بالتأكيد على رغبة الفوز لدى الفريقين، مضيفًا "جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام منافس قوي، الفريقان يدخلان المباراة برغبة الفوز، العين فريق كبير نحترمه لكننا أيضًا لدينا طموحنا ونسعى للانتصار".

أضاف "أسعى للظهور جيدًا في كافة المباريات لكني قد لا أوفق في بعضها، هناك بالتأكيد ضغوطات على لاعبي الشارقة قبل مواجهة العين، لكني أراها ضغوطات إيجابية خاصة مع استعادة الفريق للثقة عقب عودته للانتصارات في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء".

مينديز أتم حديثه بتمني اللعب بجوار إيجور كورونادو والوافد الجديد كايو لوكاس في التشكيل الأساسي للشارقة، موضحًا أن الأخير يحتاج للوقت لينسجم مع الفريق ولاعبيه، ومؤكدًا أن التلاحم والوحدة بين اللاعبين تُساعد العناصر الجديدة على الانسجام سريعًا.

يُذكر أن العين والشارقة ومعهما الجزيرة يمتلك كل منهم 27 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإماراتي وبفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة، لكن الأول يمتلك مباراة مؤجلة سيخوضها لاحقًا أمام اتحاد كلباء.



