عبد العزيز العنبري: الغيابات مؤثرة، لكني أتحمل مسؤولية خسارة الشارقة أمام الظفرة

مدرب الشارقة يتحدث بعد الخسارة أمام الظفرة

أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الظفرة في الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

متصدر الدوري الإماراتي خسر أمام مستضيفه في استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة مساء أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليمنح شباب الأهلي دبي فرصة التقدم لصدارة جدول الترتيب حال انتصاره اليوم على اتحاد كلباء.

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ودخل الشارقة اللقاء منقوصًا من عدد من لاعبيه المميزين وعلى رأسهم هداف ونجم الفريق الأول "إيجو كورونادو" الذي تعرض لقطع في العضلة الضامة وخضع لعملية جراحية في دبي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا.

وقال العنبري أن الغيابات بالتأكيد مؤثرة على الفريق وأدائه خلال المباراة، لكنه اعترف في نفس الوقت بتحمله مسؤولية الخسارة كما أشاد بأداء الظفرة ونتائجه الجيدة أمام الفرق الكبيرة في الدوري الإماراتي.

مضيفًا "أبارك للظفرة على الفوز، تلك كرة القدم وعلينا تقبل الخسارة. افتقدنا لاعبين مهمين لكني هنأت المجموعة التي تواجدت على أرض الملعب وخاضت اللقاء. الغيابات ظرف طبيعي في كرة القدم ونتحمل كجهاز فني مسؤولية الخسارة".

"مشكلة الأداء السيئ للشارقة أمام فريق الوسط ستعالج قريبًا، مع هذا علينا منح الظفرة حقهم، فنتائجهم مع أندية المقدمة إيجابية. أنا سعيد بتواجد الشارقة في المنافسة مع العين وشباب الأهلي والجزيرة".