السيناريو يتكرر من جديد.. صلاح يتسبب في الأزمة الأولى لسلوت مع ليفربول!

هل يتكرر ما حدث في طوكيو؟

يستعد المدرب الهولندي آرني سلوت، لبداية رحلته الجديدة مع ليفربول، ولكن يبدو أن محمد صلاح سيمثل المشكلة الأولى له في ملعب أنفيلد.

المدير الفني السابق لفينورد تم الإعلان عن توليه المهمة بشكل رسمي هذا الأسبوع، ليخلف الألماني يورجن كلوب الذي قرر الرحيل بعد 9 سنوات للحصول على راحة.

موقع "sportbible" تحدث عن الأزمة التي قد يواجهها سلوت بسبب صلاح، وذلك بعد قيامه بتأجيل الموسم التحضيري لليفربول لمدة أسبوع، مما يعني أن فريقه سيجتمع في مركز تدريب أكسا الخاص بالنادي، في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

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وسينضم اللاعبون المشاركون في بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا 2024 إلى زملائهم في وقت لاحق، ولكن المشكلة هنا تكمن في صلاح الذي قد يغيب عن فترة الإعداد بأكملها.

ويأتي ذلك في حالة انضمام اللاعب إلى منتخب مصر الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بقيادة المدرب روجيرو ميكالي، ضمن القائمة المكونة من ثلاثة لاعبين فوق السن القانوني وهو 23 عامًا.

وتبدأ البطولة في 24 يوليو وتنتهي في 10 أغسطس، مما يعني أن صلاح قد يغيب عن المعسكر التحضيري للموسم بأكمله في ليفربول لو تم اختياره، وهو الأمر الذي لم يتحدد بعد.

ونظرًا لأن الأولمبياد ليس منافسة مُعترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيمكن للأندية رفض استدعاء لاعبيها، وهو ما حدث مع صلاح بالضبط عندما حاولت مصر الاعتماد عليه في أولمبياد 2021 في طوكيو.

جدير بالذكر أن قرعة منافسات كرة القدم في الأولمبياد، أوقعت مصر في المجموعة الثالثة بجوار كل من أوزبكستان، جمهورية الدومينيكان ومنتخب إسبانيا.