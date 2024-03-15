"السيناريو الصادم يتكرر" .. ضربة جديدة للنصر أمام الأهلي

النصر يتعرض لضربة جديدة..

SHAHID

ما يحدث في نادي النصر، من إصابات متكررة خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، أصبح أمرًا غريبًا بالفعل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإصابات تطارد النصر، حتى في عمليات الإحماء التي تسبق المباريات؛ مثلما حدث أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وفي هذا السياق.. أعلن النصر، عن تعرض عبدالله الخيبري، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، لـ"الإصابة" خلال عمليات الأحماء التي سبقت مواجهة الأهلي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف العالمي في بيان رسمي، عن أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق النصراوي، اضطر إلى إخراج الخيبري من التشكيل الأساسي، وإدخال سامي النجعي، بدلًا منه.

المثير في الأمر أن هذا السيناريو الغريب، حدث مع البرازيلي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب نادي النصر، الذي تعرض للإصابة في عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة الرائد، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يستضيف النصر - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

SHAHID